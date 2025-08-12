¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Homicidio en Barrio Solidaridad
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
RIGI
Franco Colapinto
Tini Stoessel
Cazzu
Benjamín Vicuña
Federación Salteña de Judo
Taylor Swift
Homicidio en Barrio Solidaridad
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
RIGI
Franco Colapinto
Tini Stoessel
Cazzu
Benjamín Vicuña
Federación Salteña de Judo
Taylor Swift

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Cartonazo

Cartonazo: ganadores de la semana

Martes, 12 de agosto de 2025 15:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Cartonazo sigue premiando a sus lectores: en esta ocasión a Vallejo José María de Gral. Guemes, Monserrat Ernestina Isabel de Tartagal y Candellero Marta de Rosario de la Frontera,  ganaron $ 266.666  con el cartón completo de la semana 19. 

Este sábado comienza una nueva edición del Cartonazo, la semana 21, con un pozo de $ 1.000.000. Ya sabés que con la compra del diario de los sábados, obtenés tu cartón. Controlá los números publicados de domingos a miércoles y, si sos ganador, comunicate al 0387 4246-314. IMPORTANTE: tenés tiempo de reclamar tu premio hasta el miércoles, 18 hs. 

Controla los números en la página del diario https://www.eltribuno.com/salta - o en la góndola del Alto Noa Shopping o ingresa los días miércoles a nuestro sistema https://www.cartonazo.com.ar/eltribuno/, colocá el código del cartón y verificá en un segundo si saliste premiado.

Tenés muchas opciones para controlar tu cartón. No te quedés con las ganas y jugá al Cartonazo!!! 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD