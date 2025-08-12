¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Agosto,  Salta
Homicidio en Barrio Solidaridad
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
RIGI
Franco Colapinto
Tini Stoessel
Cazzu
Benjamín Vicuña
Federación Salteña de Judo
Taylor Swift
Espectáculos

VIDEO. Tini Stoessel ya estaría buscando vestido de novia para su casamiento con Rodrigo De Paul

Según Pepe Ochoa, la cantante ya citó un atelier en Miami.
Martes, 12 de agosto de 2025 15:47
La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanza a pasos agigantados. Según trascendió, la cantante ya estaría planeando los preparativos para su casamiento con el futbolista, entre ellos, su vestido de novia. 

Si bien ninguno de los dos protagonistas confirmó su compromiso, ni tampoco su relación, ella fue vista luciendo un lujoso anillo de diamantes en su dedo anular durante la presentación oficial de De Paul en el Inter Miami, luego de una escapada romántica en Marruecos.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, Tini ya habría agendado un turno en una casa de vestidos de novias para prepararse para la gran fecha. 

Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Vengo con el dato hace casi un mes y medio, y una persona me dijo que Tini, en Miami, fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia", contó el panelista. 

 

 

Según la información, el costo en la prenda "no baja de los 30 mil dólares”.

Cómo son los diseños de Romona Keveza, la diseñadora elegida por Tini

Los modelos exhibidos en la página oficial de Kezeva varían entre los clásicos blancos hasta unos colores jugados y atípicos para el altar, como rosa, celestes y estampados floreados. 

