El judo salteño ya tiene sus representante en los Evita 2025

Con el pasaje en mano. Luego del selectivo, el judo salteño ya tiene sus diez representantes de la provincia que participarán en la próxima edición de los Juegos Nacionales Evita que se realizarán en Mar del Plata entre el 29 de septiembre y el 4 de agosto próximo.

De esta manera Ernestina Levin en la categoría 44 kg (Sociedad Italiana); Alba Palma, en 53 kg. (Joaquín V. González); Brenda Ortega, en 64 kg (Sociedad Italiana) y Daiana Flores, en +64kg (20 de Junio), competirán en la rama femenina.

Por su parte, Ian Enríquez, en los 44kg (Joaquín V. González); Augusto Palavecino, en 53kg (Sociedad Italiana); Fabricio Copa, en 64kg (20 de Junio) y Pedro Figueroa, en +64kg (Sociedad Italiana), participarán en la rama masculina.

Los Evita 2025 reúne 36 disciplinas, incluyendo atletismo, natación, esgrima, BMX Freestyle, freestyle, skate, tiro, tiro con arco, triatlón, bádminton, canotaje, ciclismo, tenis, voley playa, judo, taekwondo, lucha, básquet 3x3, karate, gimnasia artística, handball playa, vóley, futsal, hockey 7, rugby y levantamiento olímpico.

Provincial de novicios

Por otra parte el fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Provincial de Novicios, donde hubo casi 100 nuevos judokas de los gimnasios JuVeinJu, Hombu Dojo, Gimnasio Victor Frías de Mosconi, Judo Güemes, Dojo Bushido Orán, Tartagal Judo, escuela de judo de J.V. González, gimnasio Jigoro Kano, Kyodai Dojo y Sociedad Italiana, quien se consagró campeona por equipos. El segundo lugar fue para la escuela Jigoro Kano y el tercer lugar del podio lo completó Kyodai Dojo.