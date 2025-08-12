Clima en Salta: qué día vuelve a cambiar la temperatura drásticamente

La semana en Salta comenzó con mañanas frías y tardes cálidas, condiciones que cambiarán rotundamente antes del fin de semana, según el pronóstico del tiempo.

El cambio drástico se espera para la segunda mitad de la semana, con un marcado descenso de las temperaturas máximas y la llegada de precipitaciones, que pondrán fin a las jornadas cálidas y estables que predominan actualmente.

El miércoles se presenta como una jornada agradable y templada, con una máxima estimada de 24°, igual que este martes, cuyo pico fue de 24,9º. Sin embargo, la mínima descenderá a 6°C por la noche, anticipando el frío que se avecina.

Días fríos

El jueves marcará un punto de inflexión con el ingreso de una masa de aire frío desde el oeste. "Este fenómeno está asociado a una baja presión, generará vientos fuertes en la zona de cordillera y puna durante la noche", adelantó el observador del tiempo, Edgardo Escobar.

Para ese dia, en la ciudad se prevé un descenso notable de la temperatura, con una máxima que no superará los 14° o 15°, es decir, 10 grados menos que en la jornada anterior. Además, las lluvias podrían hacerse presente en la tarde o noche en algunos barrios de Salta.

Las condiciones inestables continuarán el viernes, con la posibilidad de precipitaciones durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una máxima de entre 14°C y una mínima de 7°C.

El fin de semana traerá una leve mejoría. El sábado se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 17° o 18°, aunque la mínima descenderá a 5° o 6°. El cielo estará mayormente nublado.

El domingo, ideal para celebrar el Día de la Niñez, se prevé una jornada muy agradable, con una máxima de 20°C y una mínima de 7°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

Qué dice el pronóstico trimestral

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un trimestre con temperaturas superiores a lo normal para los meses de agosto, septiembre y octubre. A pesar de los pulsos de aire frío y las mínimas bajas que se esperan, la tendencia general apunta a un clima más cálido de lo habitual para esta época del año.

Un dato relevante es que la mínima más baja registrada en lo que va de agosto fue de 0,2°C, lejos del récord histórico de -5,8°C de 2010.

En cuanto a las precipitaciones, se registraron 8 milímetros, por encima de la media para este mes, que es de 2,5 milímetros.

La próxima semana se espera un regreso a la estabilidad, con máximas en torno a los 22°C.