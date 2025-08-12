La curiosa escena de jugadores de los All Blacks en Buenos Aires

En una escena poco habitual en el centro de Buenos Aires, varios jugadores de los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, sorprendieron a transeúntes y automovilistas al intervenir espontáneamente para ayudar a liberar una camioneta atascada en un bolardo (poste o barrera vertical). El episodio ocurrió ayer, mientras el equipo se encuentra en la capital argentina para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, y rápidamente llamó la atención por el gesto solidario.

El incidente se desarrolló en una transitada calle del centro porteño, donde una camioneta, por motivos no especificados, terminó con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda. Tres integrantes del plantel neozelandés se acercaron al vehículo: uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Coordinados, levantaron y empujaron el pesado vehículo hasta devolverlo a la calle, ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

El plantel neozelandés, reconocido mundialmente tanto por su destreza deportiva como por su tradicional haka, se encuentra en el país cumpliendo una agenda que combina compromisos deportivos y actividades culturales.