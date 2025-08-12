Salta se copa esta tarde con la batalla entre Atlético Tucumán y Newell´s

Llegó la hora de la verdad. Esta tarde, a partir de las 19.30 horas, el estadio Padre Ernesto Martearena será epicentro de una gran batalla cuando Atlético Tucumán y Newell´s de Rosario se enfrenten buscando un pasaje los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

De esta manera y bajo el arbitraje de Ariel Penel el decano y la lepra se enfrentarán en lo que se prevé una verdadera fiesta de hinchadas, buscando no solo la consagración en la copa sino además la clasificación directa a la Libertadores.

Mientras tanto, desde la otra vereda de la Copa Argentina, Belgrano de Córdoba está expectante esperando a su próximo rival.



Cabe destacar que el decano inició fuerte el semestre ganándole a San Martín (SJ), igualando con Central Córdoba y eliminando a Boca en la Copa Argentina. Pero luego del batacazo copero perdió con Riestra en el Bajo Flores y sumó un punto tras la igualdad ante Rosario Central. El conjunto dirigido por Lucas Pusineri está dentro de los ocho clasificados, por el momento, a la siguiente fase de la Liga Profesional.

Por su parte, Newell's afronta 10 días complicados: luego de viajar a nuestra provincia por Copa Argentina deberá visitar a Defensa y Justicia y jugará el clásico ante Rosario Central. La lepra viene de un 1 a 1 con Central Córdoba en el Marcelo Bielsa: con diez jugadores por más de 60 minutos estuvo a punto de quedarse con los tres puntos, pero el ferroviario lo empató en el final. El equipo del Fabián "Ogro" Fabbiani está 7° en la Zona B, con 5 puntos sobre 12 posibles.

Los datos coperos

El conjunto tucumano disputará por 11ª vez un partido de Copa Argentina en Salta y es el conjunto que más veces jugó en el mundialista desde que el estadio salteño es sede de la mencionada competencia. Cabe destacar que el estadio se inauguró en 2001. El leproso, en cambio, hace 28 años tuvo su última visita a Salta.

Atlético, además de disputar encuentros de torneo Federal A, partidos de pretemporada y torneos de verano, ya jugó 10 veces en el Martearena por Copa Argentina y ante Defensores de Belgrano, en 2016, trajo alrededor de 10 mil hinchas en una invasión decana.



Por el lado de Newell´s, el único antecedente favorable en octavos de final fue justamente contra Atlético Tucumán. El 8 de septiembre de 2018, luego de igualar 0 a 0 en los 90 minutos, la lepra sacó una diferencia fundamental en la serie de penales con la atajada de Alan Aguerre sobre Ricardo Noir. La conversión posterior de Stéfano Callegari selló la clasificación del conjunto que dirigía Omar De Felippe, campeón de la última edición al mando de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Seguridad y venta de entradas

El subdirector de Seguridad de la Provincia, el comisario Enrique Carrasco, destacó que habrá un control estricto desde la primera etapa que se estableció en Rosario de la Frontera, luego Metán y por último en el exAunor, por donde ingresarán a la ciudad capitalina las dos hinchadas.

Se espera que desde Tucumán asistan más de 10 mil hinchas, como acostumbra el decano cuando juega en Salta, mientras que desde Rosario llegarían unos 3.500 simpatizantes. Asimismo los hinchas decanos irán a la tribuna sur y ocuparán parte de las preferenciales y plateas. Los rosarinos, en tanto, irán a la popular norte y también ocuparán preferencial y platea.

Luego de venderse las entradas en cada una de las provincias, los tickets solamente se podrán adquirir hoy en el estadio Martearena, entre las 13 y las 17 horas: menores: $25.000; populares: $35.000 y plateas: $50.000.