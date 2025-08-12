¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

INTA
Frontera norte
Homicidio en Barrio Solidaridad
Navegación
Mario Castro
Inseguridad en Salta
Persona buscada
Gustavo Sáenz
INTA
Frontera norte
Homicidio en Barrio Solidaridad
Navegación
Mario Castro
Inseguridad en Salta
Persona buscada
Gustavo Sáenz

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1335.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Homicidio en Barrio Solidaridad

VIDEO Muerte en Barrio Solidaridad: Asesinaron a un adolescente de 16 años en una pelea callejera

La zona sudeste de Salta se vio sacudida por un nuevo hecho de violencia extrena. Un chico, identificado por los vecinos  como Benjamín Mamaní, murió tras recibir dos puñaladas durante un enfrentamiento entre grupos antagónicos en el límite de los barrios Solidaridad y La Paz. Vecinos apuntan a un joven apodado Coco y denuncian que la tragedia pudo haberse evitado. 

Mariano Gil
Martes, 12 de agosto de 2025 07:31
Lugar donde fue asesinado el adolescente Benjamín Mamaní en Barrio Solidaridad. Foto Javier Rueda, El Tribuno.
Un adolescente fue asesinado anoche de dos puñaladas en Barrio Solidaridad. Los vecinos quemaron gomas, cortaron la avenida Pontussi para pedir justicia.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La noche del lunes quedó marcada por la violencia y el dolor en el Barrio Solidaridad, donde un adolescente perdió la vida en medio de una brutal pelea callejera entre grupos antagónicos. El hecho ocurrió en la intersección con Barrio La Paz (a los dos barrios los divide la avenida Ennio Pontussi , en la zona sudeste de la ciudad de Salta, un área donde, según los vecinos, las peleas entre grupos de jóvenes armados son frecuentes.

Notas Relacionadas

De acuerdo con los primeros datos, la víctima, identificada como Benjamín Mamaní, de 16 años, se dirigía junto a un grupo de amigos a la canchita del barrio La Paz para jugar al fútbol. En el camino fueron interceptados por integrantes de un grupo conocido como "La Cuadra", compuesto por jóvenes del barrio La Paz. Entre ellos estaría “Coco”, un joven de unos 20 años, con antecedentes de violencia y que, según los testimonios, habría sido el autor de dos puñaladas directas al pecho que terminaron con la vida del menor.

 

Disturbios y tensión en el barrio

La noticia del asesinato provocó la inmediata reacción de familiares, amigos y vecinos, quienes cortaron la avenida Ennio Pontussi, quemaron neumáticos y exigieron justicia. La situación escaló y fue necesaria la intervención de Infantería para evitar nuevos enfrentamientos entre residentes y grupos vinculados a los jóvenes violentos.

“Esto es una crónica de una muerte anunciada. Lo denunciamos muchas veces. Llamábamos al 911 y no venían. Ahora que mataron a un chico, recién aparece toda la policía", expresó indignada una vecina de Barrio Solidaridad donde un adolescente falleció apuñalado. La vecina señaló que la droga y la venta de estupefacientes es moneda corriente en ambos barrios.

Falta de prevención y denuncias previas

Los testimonios coinciden en que el presunto agresor, “Coco”, ya había protagonizado hechos violentos en el barrio, con denuncias acumuladas por amenazas y portación de armas blancas. “Yo dije que iba a matar a alguien, pero nadie hizo nada. La policía lo conoce bien y lo soltaron varias veces”, agregó otra residente.

El comisario Cari, coordinador de la zona sudeste, confirmó que el hecho se produjo en el marco de un enfrentamiento entre grupos y que actualmente el personal de Investigaciones busca al autor del homicidio. “Entendemos el dolor de los vecinos, pero necesitamos que nos permitan trabajar para dar con los responsables”, señaló.

El cuerpo de Benjamín fue trasladado para la autopsia correspondiente, mientras la Fiscalía Penal trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en la imputación del sospechoso.

La comunidad de Solidaridad y La Paz, unidas por el dolor, exigen que se refuercen las medidas de seguridad en la zona. “No queremos otro chico muerto. Esto se pudo evitar”, cerró una de las vecinas totalmente indignada por la pérdida de la vida del adolescente de 16 años..

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD