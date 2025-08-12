Fiesta náutica en Campo Alegre: este fin de semana se corren dos torneos de vela

Este fin de semana, el dique Campo Alegre, en La Caldera, se convertirá en el epicentro de la vela del Norte argentino. Los días viernes 15 y sábado 16 de agosto, el Club de Regatas Güemes será anfitrión de dos competencias de gran nivel que prometen color, adrenalina y camaradería.

Por un lado, se correrá la 2° fecha del Torneo Regional del NOA, en su XXXIX edición, con regatistas de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. La primera jornada de este campeonato se realizó en julio en el Dique El Cadillal, Tucumán, y contó con una importante presencia salteña.

En simultáneo, se disputará la segunda fecha del Grand Prix Nacional de Snipe, luego del arranque en marzo en el Yacht Club Olivos (Buenos Aires), donde también compitieron tripulaciones locales.

En el agua habrá unas 60 embarcaciones en acción, desde los pequeños Optimist —tripulados por niños de 7 a 14 años— hasta las clases ILCA, Pampero y Snipe. Se esperan delegaciones de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Caldera (Chile).

Con viento y velas desplegadas, Campo Alegre vivirá dos jornadas intensas en las que deporte y encuentro social irán de la mano.

Más que una competencia

Además de las regatas, el Club de Regatas Güemes impulsa la formación náutica con el Curso de Iniciación a la Vela, que este año comenzará el 2 de noviembre, y con la Escuela de Vela Miguel Triggiano para chicos de 7 a 14 años, que entrenan en Optimist todos los sábados de 15 a 18 en el predio del dique.

El evento contará también con el acompañamiento de la Fundación Fe y Alegría, ONG jesuita presente en 22 países y en siete provincias argentinas, incluida Salta. La organización promueve la educación popular en contextos de vulnerabilidad, con centros educativos en barrio Solidaridad (1.397 alumnos) y en Embarcación (527 alumnos).