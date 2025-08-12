Murió Juan Carlos Ramírez, actor de "La Rosa de Guadalupe" y "Rosario Tijeras"

El espectáculo mexicano se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte del actor Juan Carlos Ramírez, reconocido por sus papeles en la novela “La Rosa de Guadalupe” y la serie “Rosario Tijeras”, cuyo fallecimiento se debió a un aneurisma cerebral.

La noticia del deceso, ocurrido el sábado pasado, fue informada en las últimas horas por la agencia de talentos en la cual trabajaba el artista. Además, en las redes sociales le dedicaron un mensaje de cariño, agradeciendo a sus fanáticos por el apoyo en este duro momento.

Anuncio de la muerte de Juan Carlos Ramírez en redes sociales

En tanto, a agencia IAm publicó a través de su perfil oficial @iamthis.agency una imagen de lo que parecería ser el velorio de Juan Carlos Ramírez. En la misma se puede ver un pequeño altar con flores y velas, con los seres queridos del actor sosteniendo imágenes de él en su memoria.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y las llamadas, Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala!”, escribió la agencia.

¿Quién fue Juan Carlos Ramírez?

Si bien será recordado por su rol como “Chivi” en la serie “Rosario Tijeras”, Ramírez participó del elenco de otros proyectos como “Marea de Pasiones”, “El Último Rey”, “La Rosa de Guadalupe”, “Esta historia me suena”, “Un día para vivir” y “Como dice el dicho”.

Además, fue parte de la primera temporada del reality show “Are you the one?”, en su versión latinoamericana, y la misma se transmitió por el canal MTV en 2018 y tenía como objetivo encontrar pareja a los solteros.