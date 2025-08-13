Güemes: Despiden a tres empleadas por agredir a una edil en el Concejo

Tres empleadas del Concejo Deliberante de la ciudad de Güemes que fueron participes el lunes de un hecho de violencia en el recinto, fueron despedidas. Se trata de las dos secretarias de la concejal Julieta Gómez y la hermana del concejal Darío Nieva, quienes se trenzaron en lucha tras un cachetazo que recibió Gómez por parte de Lorena Nieva. También se supo que se conformará una comisión de ética para evaluar el comportamiento de la edil agredida, Julieta Gómez, porque dicen que sostiene un comportamiento agresivo con el personal del Concejo desde que se convirtió en opositora al gobierno de Carlos Rosso.

Cabe recordar que el episodio de violencia se produjo el lunes con el arribo al concejo de la madre y una hermana del edil Darío Nieva, quienes ingresaron a la oficina de la concejal Julieta Gómez para increparla sobre supuestas declaraciones ofensivas hacia Nieva. La discusión fue subiendo de tono, hasta que Lorena Nieva, hermana y secretaria privada del concejal, le propinara una fuerte cachetada a Gómez, dando inicio a una gresca con la intervención de las dos secretarías de la edil agredida, quienes salieron en su defensa, resultando la joven Lorena con arañazos en el rostro. Tras el desopilante episodio, terminaron en la Comisaría local, realizando las denuncias del caso. De acuerdo a las declaraciones, la bronca se originó en unas declaraciones de Julieta Gómez en un programa radial, donde, según la madre de Nieva, se habría mofado de sus problemas de salud y el de uno de sus hijos, lo que fue negado por la concejal agredida.

Así quedo el rostro de Lorena Nieva.

Julieta Gómez, después de las elecciones de mayo, se apartó del sector del intendente Carlos Rosso por sentirse traicionada cuando le quitaron el apoyo para la reelección, y desde ese momento se transformó en una fuerte opositora al sector oficialista. Durante la sesión ordinaria del pasado miércoles 6, donde fueron aprobadas las cuentas generales del 2024 y el presupuesto 2025, Gómez fue la única en votar en contra, aduciendo que se presentaban partidas muy elevadas para áreas que no podrían justificar tantos gastos, quedando de lado otras que necesitaban de una mayor partida presupuestaria. Los números que discriminaban en la ejecución presupuestaria, fueron duramente criticados por la concejal en varios medios de comunicación, lo que generó el malestar entre sus pares, y entre los funcionarios públicos a cargo de las distintas áreas de gobierno.

"Yo solo hago mi trabajo, me eligieron para hacer de contralor del manejo de los fondos públicos por parte del municipio, me parece que se apresuraron en aprobarlo, ameritaba un tratamiento en comisión, yo no critiqué a mis pares, solo quería que todo sea más transparente" manifestó. De acuerdo a sus declaraciones, desde el día de la aprobación comenzó a vivir actos agresivos por parte de sus pares: "Yo no dije nada de la salud del concejal Darío Nieva, mucho menos de la salud de su hijo, jamás lo haría, su familia vino para agredirme aduciendo esas declaraciones, pero jamás escucharon los audios de ese reportaje, actuaron por lo que les contaron. De todo esto responsabilizo al intendente Carlos Rosso, sé que hay otros funcionarios que también me están buscando, esa no es la manera de evitar que se sepan las cosas que están haciendo mal", declaró Julieta Gómez.