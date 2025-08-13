Juzgan al preso que mató a un sicario

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), para la admisión de la prueba presentada por la Fiscalía y la defensa técnica del acusado, por un hecho ocurrido el pasado mes de octubre en la Unidad Carcelaria 1 de la ciudad de Salta, en perjuicio de José Martín Castillo, alias "Pájaro".

Tras litigar las partes sobre las pruebas ofrecidas oportunamente, el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Eduardo Sángari, dio por superada la instancia de la prueba que será ventilada en la audiencia de debate, y ofició a la Oficina Judicial para que realice el sorteo del Tribunal que estará a cargo del debate oral y público y fije fecha.

En el requerimiento, la Fiscalía expone los elementos de convicción obtenidos durante la investigación.

El hecho ocurrió en octubre en el penal de Villa Las Rosas cuando los dos internos, alojados en una misma celda mantuvieron una pelea. Cruz golpeó a Castillo y, usando un arma blanca tipo hechiza lo hirió de muerte.

Castillo, tras permanecer internado y ser intervenido quirúrgicamente, falleció.

Castillo fue condenado junto al "Coya" Rojas a perpetua, por el asesinato de un hombre en Orán. Era una pieza clave en el entramado mafioso.