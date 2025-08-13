Van por proyectos de gobernadores

La oposición de la Cámara de Diputados buscará firmar hoy los dictámenes de los proyectos promovidos por los gobernadores para reformar el impuesto a los combustibles y la partida permanente sobre ATN, que son rechazados por el Gobierno nacional.

El conglomerado de bloques opositores, integrado por Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, quiere sancionar estas iniciativas en una sesión que impulsará entre el 20 y 27 de agosto, junto con el rechazo de los vetos a las jubilaciones, emergencia en Discapacidad y extensión de la moratoria previsional.

Por ese motivo la oposición logró el miércoles pasado aprobar un conjunto de emplazamientos que obligará hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, a emitir dictamen sobre los proyectos de impuestos a los combustibles y de ATN.

El proyecto para reformar la partida permanente denominada Ayuda al Tesoro Nacional (ATN) se debatirá en una reunión de la Comisión de Presupuesto que sesionará desde el mediodía.

Sobre los ATN, el proyecto propone un cambio en la ley de Presupuesto para que se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la ley de coparticipación en forma automática y todos los días.

Posteriormente, esa comisión, junto con la de Energía, que preside Lorena Villaverde, debatirá el proyecto de combustibles, que elimina fondos fiduciarios que eran solventados con ese impuesto y establece una nueva distribución de la recaudación del tributo.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira a repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.

Hasta ahora, el 10,4 por ciento va a las provincias, el 28,69 a la Anses, y el 24,29 al Tesoro, y el resto a fondos fiduciarios que se eliminaron.