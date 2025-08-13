El Carril: la Escuela de Artes y Oficios y el Punto Digital lanzaron nuevas capacitaciones

La Escuela Municipal de Artes y Oficios (Es.M.A.O) y el Punto Digital de El Carril dieron inicio al segundo semestre con una amplia propuesta educativa destinada a jóvenes y adultos que buscan incorporar herramientas para el mundo del trabajo.

La Es.M.A.O se consolidó como un espacio elegido por miles de vecinos cada año. "Este cuatrimestre ofrece capacitaciones en Albañilería, en conjunto con el Centro de Formación Profesional Nº 3166, y el curso de Reparación y Mantenimiento de Aires Acondicionados dictado junto a UPATeCO, que comenzará la próxima semana", señalaron desde el municipio a cargo del intendente Efraín Orosco.

Además, se dictan talleres de Confección de Pijamas, Curso de Pizzas para principiantes, Cestería con flejes plásticos y Confección de equipos de pesca, junto con cursos cortos de Panadería y Masas Regionales.

En paralelo, el Punto Digital renueva su oferta de capacitación tecnológica según la demanda local. Las inscripciones ya están abiertas para los cursos de Inteligencia Artificial, Diseño Gráfico, Excel Básico y Excel Avanzado, promoviendo el desarrollo de competencias digitales.

Desde el gobierno municipal ratificaron su compromiso con el acceso a la educación y la formación profesional, fomentando que más vecinos cuenten con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral.