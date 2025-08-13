Murió tras 9 días de agonía la joven que sufrió un accidente en moto en pleno centro de Salta

Una madrugada de agosto que comenzó con una salida en moto entre amigas para ir a divertirse, terminó en tragedia nueve días después. Gabriela Guzmán, de 19 años, murió hoy en el Hospital San Bernardo tras permanecer en estado crítico desde el 4 de agosto, cuando la moto en la que viajaba como acompañante se estrelló contra un cordón cuneta primero y luego con un árbol en la Avenida San Martín y Córdoba, en pleno centro de Salta.

El siniestro ocurrió cerca de las 5.30 de la mañana, cuando la motocicleta 150 cc en la que iba Gabriela Guzmán, conducida por otra joven de 19 años, circulaba desde la Terminal de Ómnibus hacia el norte. Las cámaras de seguridad del 911 muestran que pasaron varios semáforos en rojo antes de impactar contra el cordón de la vereda y luego con un árbol.

En las imágenes no se advierte la presencia de otro vehículo, aunque algunos testigos declararon que una segunda moto podría haber participado y luego se dio a la fuga. Esta versión, por ahora, no fue confirmada por la investigación.

Nueve días en estado crítico

Tras el choque, la jóven mujer y la conductora fueron asistidas por personal del Samec y trasladadas en código rojo al Hospital San Bernardo. La joven acompañante sufrió politraumatismos y un grave traumatismo craneal que la mantuvo inconsciente hasta su fallecimiento, el cual ocurrido esta madrugada a las 6.00 según dio a conocer el nosocomio s salteño. La conductora, en cambio, recibió el alta médica días atrás.

Una estadística que no deja de crecer

Este nuevo caso se suma a la alarmante cifra de 72 muertes por siniestros viales en lo que va del año en Salta, de las cuales más de la mitad eran motociclistas. El 52% de las víctimas fatales viajaban en moto y, en el 70% de los casos, no usaban casco como ocurrió con la muerte de Guzmán, de 19 años.

El director general de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, advirtió sobre la reiteración de conductas peligrosas: “Queremos cambiar la cultura vial, pero no se logra en cinco años. Es un proceso largo que requiere empatía y respeto en la vía pública. Vemos mucha ira, mucho apuro. Nos haría bien como sociedad vivir con más paciencia y educación”.

Mientras la familia y amigos despiden a Gabriela Guzmán, la investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió en la madrugada del 4 de agosto y si hubo otro vehículo implicado en el fatal siniestro.