Saeta
El mercado en tu barrio
El Carril
Tragedia vial
Rosario de Lerma
La China Suárez y Mauro Icardi
Wanda Nara
Allanamientos en Salta
caso julieta prandi
restos en vaqueros
Saeta
El mercado en tu barrio
El Carril
Tragedia vial
Rosario de Lerma
La China Suárez y Mauro Icardi
Wanda Nara
Allanamientos en Salta
caso julieta prandi
restos en vaqueros

Allanamientos en Salta

Allanamientos en Villa San Antonio: droga, detenidos y celulares que serían los robados en Central Norte

Ocho allanamientos simultáneos en barrios del este y sudeste de Salta dejaron personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de pasta base y cocaína. Entre los elementos incautados -entre ellos varios celulares- se investiga si algunos podrían ser los seis robados hace ocho días al plantel de Central Norte.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 11:05
Allanameintos en Villa San Antonio. Foto archivo El Tribuno.
El operativo, encabezado por la Policía de Salta a través de la División de Investigación Narcriminal, se desplegó en Villa San Antonio, Villa Lavalle y barrio La Paz. Las acciones fueron el resultado de denuncias anónimas realizadas a través de la web, que alertaron sobre la venta de estupefacientes en la zona.

“Los allanamientos son por comercialización de pasta base”, confirmó el comisario Héctor Castelli, quien supervisó los procedimientos que se extendieron hasta pasado el mediodía. En los domicilios inspeccionados se secuestró una cantidad importante de droga, además de otros elementos de interés que quedaron a disposición de la Justicia. El detalle del decomiso se dará a conocer en las próximas horas, aunque se conoció que la droga incautada es pasta base y cocaína en una cantidad significativa.

Durante la intervención no se registraron incidentes, aunque una ambulancia debió asistir a un familiar de uno de los detenidos que se descompensó al presenciar la aprehensión.

Fuentes extraoficiales indicaron que, entre lo secuestrado, figuran varios teléfonos celulares que coincidirían con los sustraídos el pasado 5 de agosto a los jugadores de Central Norte en la sede de la avenida Entre Ríos. Sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente y permanece bajo análisis pericial.

La investigación continúa para establecer el alcance de la red narco y posibles conexiones con otros delitos registrados en la capital salteña.

