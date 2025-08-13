¿Qué pasa con WhatsApp Web?: Usuarios reportan caídas

La popular aplicación de mensajería WhatsApp sufre una caída a nivel mundial este martes, afectando a millones de usuarios que reportan problemas para enviar y recibir mensajes, tanto en su versión móvil como en la de escritorio.

Según supo Noticias Argentinas, el sitio especializado Downdetector, que monitorea en tiempo real el funcionamiento de las principales plataformas digitales, registró un pico masivo de reportes de fallas a partir de las 14:00 horas (hora de Argentina).

Cuáles son los problemas más reportados

De acuerdo con los datos de Downdetector, la gran mayoría de los usuarios experimentan problemas con la aplicación en general, aunque las fallas se diversifican:

Sitio web: 87% de los reportes.

Aplicación: 11% de los reportes.

Conexión con el servidor: 2% de los reportes.

La caída generó, como es habitual, una ola de comentarios y quejas en otras redes sociales como X (antes Twitter), donde el hashtag #WhatsAppDown se convirtió rápidamente en tendencia mundial. Usuarios de distintas partes del mundo compartieron sus experiencias.

"No sé ustedes pero a mi hoy está fallando los servicios de Whatsapp, por lo menos en México. Se demoran en salir los mensajes a pesar de estar en wifi o en datos celulares", reportó el usuario @lolonetom. Por su parte, @diegoasuarez señaló: "Estoy teniendo problemas con los grupos de #Whatsapp no ingresan los mensajes".

Por el momento, la empresa Meta, propietaria de la aplicación, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la falla ni sobre el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.