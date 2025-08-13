Yuyito González a cuatro meses de su ruptura con Javier Milei: “Me encantaría estar en pareja”

La ex vedette y conductora Amalia “Yuyito” González reconoció que tiene intenciones de “estar en pareja” a sólo cuatro meses de la ruptura de su noviazgo con el presidente Javier Milei y se mostró entusiasmada por conocer a alguien que la “impacte”.

En diálogo con el periodista Fede Flowers, la presentadora del magazine matutino sostuvo: ”Estoy súper bien. Estoy soltera, pero me encantaría estar en pareja porque reconecté con esto de estar en pareja después de muchos años donde me situé para mí sola y mi familia”.

“La visión de compartir e intercambiar con un otro me puso en un rol que me gustó mucho y se me encendió el motor. Recibo mensajes, pero mi manera de conectar es más personal o me tiene que impactar de esa manera”, concluyó González.

“Yuyito” y el jefe de Estado terminaron su relación el pasado 13 de abril, con un vínculo de sólo once meses, luego de que el presidente finalizó, a su vez, un noviazgo también breve con la cómica Fátima Flórez quien confirmó que el mismo mandatario irá ver su obra en Las Vegas durante el próximo mes de septiembre.