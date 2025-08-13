¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Atlético Tucumán vs. Newell's, en Salta: el color de los hinchas en el Martearena

Tucumanos y rosarinos llegaron a la ciudad para alentar a sus equipos en el partido de los octavos de final de la Copa Argentina.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 19:20
Foto: Pablo Yapura.

Atlético Tucumán y Newell's Olds Boys de Rosario se enfrentan esta noche en el estadio Padre Martearena, por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presencia de estos dos equipos de Primera División motivó a sus hincha a desafiar las distancias y llegar hasta Salta para acompañar a ambas formaciones.

Por un lado, la lepra, el conjunto dirigido por Cristian Fabbiani con figuras como las de Ever Banega. Del otro lado, el decano tucumano que, por cercanía, trajo una mayor cantidad de hinchas.

 

Los simpatizantes tucumanos se ubicaron en la cabecera sur del estadio, los de Rosario coparon la tribuna norte.

Poco más de 3 mil hinchas de Rosario llegaron hasta el Martearena, mientras que los tucumanos en el estadio son aproximadamente 7 mil.

Foto: Javier Rueda.

Foto: Pablo Yapura

Foto: Javier Rueda.

Foto: Pablo Yapura

Foto: Javier Rueda.

Foto: Pablo Yapura

Foto: Javier Rueda.

 

 

