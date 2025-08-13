¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14°
14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Donald Trump
coparticipación
San Antonio de los Cobres
Narcotráfico
Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo

Salta

Madariaga tiene una escultura del general Güemes

Salta hizo una donación a la localidad bonaerense.
Jueves, 14 de agosto de 2025 00:58
El acto en Madariaga.
La ciudad bonaerense de General Madariaga recibió una escultura del general Martín Miguel de Güemes, donada por el Pueblo y Gobierno de Salta, que ya fue emplazada en la intersección de calles Catamarca y 37, uno de los nuevos accesos a la localidad.

La entrega de la obra se concretó previamente en Salta por el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, junto al director general de Aportes Institucionales, Alberto Barros.

Durante el acto oficial en Madariaga, Barros destacó que "es un verdadero honor hacer entrega, en nombre de nuestro pueblo, de esta escultura de nuestro Héroe Nacional. A Salta y al pueblo bonaerense nos une no sólo nuestra argentinidad sino también el respeto, el reconocimiento y el entrañable cariño que tenemos con don Martín Miguel de Güemes", y recordó que en la Primera Invasión Inglesa el salteño, al mando de milicias gauchas bonaerenses y húsares de Pueyrredón, tomó una fragata inglesa varada en el Río de la Plata, un hecho que, dijo, "hoy más que nunca une en el recuerdo a los pueblos del norte y a los de Buenos Aires en la defensa de la Patria y de la soberanía nacional".

El intendente de Madariaga, Esteban Santoro, agradeció al gobernador Sáenz, a Villada y a sus equipos por "hacer realidad este sueño de tener la figura de Güemes para engalanar uno de los paseos más importantes de nuestra ciudad" y asumió, junto a los gauchos locales, el compromiso de honrar su memoria todos los 17 de junio.

