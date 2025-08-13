Madariaga tiene una escultura del general Güemes

La ciudad bonaerense de General Madariaga recibió una escultura del general Martín Miguel de Güemes, donada por el Pueblo y Gobierno de Salta, que ya fue emplazada en la intersección de calles Catamarca y 37, uno de los nuevos accesos a la localidad.

La entrega de la obra se concretó previamente en Salta por el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, junto al director general de Aportes Institucionales, Alberto Barros.

Durante el acto oficial en Madariaga, Barros destacó que "es un verdadero honor hacer entrega, en nombre de nuestro pueblo, de esta escultura de nuestro Héroe Nacional. A Salta y al pueblo bonaerense nos une no sólo nuestra argentinidad sino también el respeto, el reconocimiento y el entrañable cariño que tenemos con don Martín Miguel de Güemes", y recordó que en la Primera Invasión Inglesa el salteño, al mando de milicias gauchas bonaerenses y húsares de Pueyrredón, tomó una fragata inglesa varada en el Río de la Plata, un hecho que, dijo, "hoy más que nunca une en el recuerdo a los pueblos del norte y a los de Buenos Aires en la defensa de la Patria y de la soberanía nacional".

El intendente de Madariaga, Esteban Santoro, agradeció al gobernador Sáenz, a Villada y a sus equipos por "hacer realidad este sueño de tener la figura de Güemes para engalanar uno de los paseos más importantes de nuestra ciudad" y asumió, junto a los gauchos locales, el compromiso de honrar su memoria todos los 17 de junio.