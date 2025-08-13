¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
Cargamento ilegal de madera
Caso $Libra
Inseguridad en Salta
Santiago Caputo
Camioneta incendiada
Inseguridad en Salta

Allanamientos y detención por un robo en pleno centro: recuperaron una bicicleta y un aire acondicionado

La Policía de Salta detuvo a un sospechoso y allanó dos viviendas en la Ciudad de Salta en el marco de una investigación por delito contra la propiedad. Los procedimientos permitieron secuestrar elementos robados y otros de interés para la causa.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 07:28
Un hombre fue detenido por un robo en la calle Florida.
La tranquilidad de una mañana en la Ciudad de Salta se vio interrumpida por un procedimiento relámpago de la Policía de Salta, que derivó en la captura de un sospechoso y la recuperación de bienes robados. La intervención fue producto de una investigación por delito contra la propiedad, que se inició tras el robo en una vivienda de calle Florida.

Bajo la coordinación de la Dirección General de Investigaciones, efectivos del Grupo de Investigadores del Sector 4B -con asiento en la Comisaría 2- realizaron tareas de campo que permitieron identificar al presunto autor. Con la orden judicial en mano, el martes por la mañana lo interceptaron en plena vía pública y procedieron a su detención.

En paralelo, dos allanamientos simultáneos en Capital permitieron recuperar una bicicleta y un equipo de aire acondicionado denunciados como sustraídos. Además, se incautaron objetos con pedido de secuestro y otros que podrían estar vinculados a distintos ilícitos.

La Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías supervisaron el operativo, ordenando el secuestro de todos los elementos y la detención preventiva del acusado. Fuentes policiales adelantaron que la investigación continúa para determinar si el detenido actuó solo o con cómplices, y si los bienes incautados corresponden a otros hechos delictivos recientes.

Temas de la nota

Últimas noticias

