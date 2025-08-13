¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
Cargamento ilegal de madera
Caso $Libra
Inseguridad en Salta
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
Cargamento ilegal de madera
Caso $Libra
Inseguridad en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Caso $LIBRA: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei y reuniones"

Un querellante de la causa reveló que una reunión costaba US50.000 y un posteo US500.000. "La causa avanza en todos los frentes", afirmó.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 07:03
Investigaciones en el marco del caso $Libra
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo y explosivo capítulo. Martín Romeo, uno de los querellantes y damnificados, denunció la existencia de un supuesto "tarifario de Karina" para acceder al presidente Javier Milei, que incluía precios para reuniones y hasta para los posteos en redes sociales que promocionaron el token.

Durante una entrevista en el programa "Noticias Argentinas" en Splendid AM 990, Romeo reveló detalles de la información que han ido recopilando. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", contó. Y disparó: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000".

El querellante, que trabajó para una consultora de blockchain y para Naciones Unidas, destacó el rol que jugó la confirmación del Presidente a medios internacionales. "No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena", explicó.

"La causa empieza a avanzar en todos los frentes"

Romeo se mostró optimista con el avance de la investigación, tanto en Argentina como en el exterior. "Si la justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en Estados Unidos y en Estados Unidos no es joda", advirtió.

Adelantó que no cree que la etapa de recolección de pruebas se extienda más allá de este año y que ya están evaluando los próximos pasos. "Ya falta muy poco, no queda mucho más por pedir. En algún momento tendrán que declarar, se pedirán detenciones, es algo que ya estamos evaluando con los abogados", concluyó.

Fuente: NA

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD