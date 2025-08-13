Buscan legalizar la importación de hoja de coca: un proyecto en Diputados abre el debate en Salta

La Cámara de Diputados de Salta se prepara para discutir un proyecto de declaración que podría marcar un cambio histórico en la relación del Estado con una de las costumbres más arraigadas en la provincia: el coqueo.

La propuesta, presentada por Juan Carlos Roque Posse, del bloque Salta Tiene Futuro, insta al Poder Ejecutivo Provincial y a los legisladores nacionales a gestionar ante la Nación la autorización para importar legalmente hoja de coca, destinada exclusivamente al consumo local en su forma tradicional: ya sea para el coqueo o para infusiones.

El legislador subraya que en Salta esta práctica no es una moda ni una curiosidad, sino una costumbre cultural y ancestral, heredada de los pueblos originarios y profundamente arraigada en la identidad de la región. Miles de salteños coquean a diario, ya sea en ámbitos rurales o urbanos, como parte de su jornada laboral, como método natural para mitigar el cansancio y por sus cualidades medicinales.

Actualmente, la importación de hoja de coca se encuentra prohibida por una normativa de la dictadura, lo que ha limitado el acceso a este recurso que, para las comunidades del norte argentino, es tan esencial como cualquier otro alimento o insumo cotidiano.

El proyecto está en análisis en la Comisión de Producción y, de aprobarse, podría abrir una nueva etapa en la legislación argentina, reconociendo plenamente al coqueo como lo que siempre fue para Salta: una práctica legítima, necesaria y profundamente nuestra.