14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Donald Trump
coparticipación
San Antonio de los Cobres
Narcotráfico
Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo
Espectáculos

Convocan a un casting para formar parte de una película

Buscan mujeres fisicoculturistas/ fitness y niñas/ adolescentes.
Jueves, 14 de agosto de 2025 00:58
Convocan a un casting para la película "El corazón es un músculo errático" del director Julián Dabien, una producción de Películas V (Buenos Aires) con producción asociada de Neuronas in Memoriam Cine (Salta). El proyecto ha ganado el Concurso de Producción de Largometrajes de Ficción del Incaa y será filmado en la primera mitad del 2026.

Se buscan mujeres fisicoculturistas/ fitness de 28 a 45 años y niñas/ adolescentes de 8 a 18 años, de todos los rasgos. No hace falta experiencia previa. Las interesadas deben mandar un mail a [email protected] con datos personales (nombre, edad, localidad y celular), fotos actuales de cara y cuerpo entero (hasta 6) y un video de presentación de no más de 30 segundos.

"Está abierta hasta fines de agosto, es una primera instancia de casting, seguramente va a haber otras", dijo Alejandro Gallo Bermúdez en comunicación con El Tribuno.

"Venimos trabajando con Julián, el director, hace mucho, yo soy el guionista y productor. Hemos ganado varias instancias de desarrollo, ganamos el premio Raymundo Gleyzer al Mejor Proyecto Federal, estuvimos seleccionados en México, en el Cine Qua Non", contó sobre el proyecto, y agregó. "El Instituto de Cine abrió concursos el año pasado para producir 8 películas, y hubo 250 presentaciones, y ganamos, lo cual es una gran alegría, porque ya tenemos la financiación asegurada",

"La película es sobre la relación entre una madre fisicoculturista y sus dos hijas. Una importante competencia se aproxima, y la relación que las une, que es bastante particular, se ve puesta en riesgo, precisamente por esta competencia", señaló el guionista.

 

