Una gala con sello italiano: Ginocchio y Reynaga en un concierto para la historia

El próximo viernes 22 de agosto, la cantante lírica Agustina Ginocchio y el pianista Julio Reynaga presentarán Canzioni, un espectáculo que recorrerá lo mejor del cancionero italiano y bandas sonoras que marcaron al cine mundial. El evento se realizará en Zuviría 380, en el marco del 142° aniversario de la Sociedad Italiana de Salta.

La velada comenzará a las 21.00 y promete reunir a la colectividad italiana, amantes de la música y público en general para disfrutar de una noche cargada de arte, emoción y tradición. La propuesta combina melodías eternas con la historia viva de una institución que, desde 1883, mantiene encendida la llama de sus raíces.

Dos artistas de alto vuelo

Agustina Ginocchio, con sólida formación lírica, fue finalista de Got Talent Argentina 2023 y reconocida como Artista Joven por Pro Cultura Salta. Por su parte, Julio César Reynaga ostenta más de cincuenta años de trayectoria como pianista, compositor y director coral. Juntos conforman el dúo Moon River, que ha cautivado escenarios con su química artística.

El concierto será parte de los festejos por el 142° aniversario de la Sociedad Italiana de Salta XX de Septiembre, fundada el 25 de agosto de 1883 por un grupo de inmigrantes que buscaban acompañar y asistir a quienes llegaban desde Italia a Salta.

Su actual sede, en Zuviría 380, funciona desde 1888 gracias a la donación del ingeniero Elías Tornú. Con el tiempo, el lugar se transformó en un polo cultural que alberga charlas, muestras, capacitaciones, conciertos y encuentros gastronómicos, pese a sostenerse sin aportes oficiales y gracias al esfuerzo de sus socios.

Cultura italiana en el corazón de Salta

Hoy, la influencia italiana se percibe en la lengua, la gastronomía y la arquitectura de la provincia. En sus instalaciones conviven la Asociación Dante Alighieri, el Gimnasio de Artes Marciales de la profesora Mara Naranci, una escuela de fútbol, la Camerata Stradivari y la Academia de Danzas Clásicas Emilia Martearena. Canzioni no solo será un espectáculo musical, sino un homenaje a la comunidad que ayudó a moldear la identidad cultural salteña.



