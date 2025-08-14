Avanza la presencialidad de la UNSa en la Puna

A fines de mayo el senador de los Andes, Leopoldo Salva, entregó formalmente en la UNSa el pedido de clases presenciales de una carrera de pregrado que se dicta en la ciudad de San Antonio de los Cobres. Se trata de la Tecnicatura Universitaria Industrial Electromecánica, bajo la órbita de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de Salta.

La particularidad de la carrera es que se dictaba a través de clases virtuales en un 100%. Ahora bien, la singularidad de la tecnicatura está en el trabajo manual y es clara la necesidad de la presencialidad de docentes enseñando en un mismo espacio áulico junto a sus estudiantes.

El senador Salva destacó las "serias dificultades para el aprendizaje de los estudiantes".

El miércoles sentaron las bases del convenio para transformar la tecnicatura en Electromecánica, que desde 2020 se dicta en modalidad virtual, en una oferta educativa presencial en San Antonio de los Cobres. Participaron los senadores de las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; junto a autoridades de la UNSa; del Ministerio de Producción y Desarrollo, la empresa REMSA y de la Cámara de Minería de la provincia.

Esperan que sea un punto de partida para generar en la zona una mayor oferta de capacitación laboral.

Entre los puntos principales se pudieron conocer los términos del convenio.

Para la logística de transporte, REMSA se compromete a gestionar el transporte de los estudiantes y docentes, garantizando que los profesionales de la UNSa puedan impartir clases presenciales semanalmente en San Antonio de los Cobres y que los estudiantes de la Puna puedan asistir a las prácticas cuatrimestrales en la ciudad de Salta.

Provisoriamente se pone a disposición un espacio físico en San Antonio de los Cobres para desarrollar actividades académicas, que incluye aulas, talleres y laboratorios. En este marco, el senador Leopoldo Salva presentó un proyecto de ley para que la provincia asigne un inmueble provincial en comodato o donación a la UNSa, con el fin de asegurar la implementación efectiva de la presencialidad.

Además de los traslados, se contempla la posibilidad de adquisición de nuevos equipos tecnológicos para los laboratorios y talleres de la tecnicatura, como computadoras, proyectores y material didáctico especializado.

Por último se comprometieron a promover pasantías y prácticas laborales en el sector minero para asegurar una mayor inserción laboral de los egresados.

Inclusión y desarrollo

El ministro Martín De los Ríos, enfatizó la necesidad de generar recursos humanos calificados en la región, como una estrategia para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Puna. Destacó la importancia de este proyecto, no solo para la formación académica de los jóvenes, sino también para fortalecer el arraigo y el desarrollo de la región.

"Estas acciones tienen como objetivo principal evitar el desarraigo de los jóvenes de la región, brindando la posibilidad de estudiar cerca de sus hogares", expresó la vicerrectora de la UNSa, Rita Martearena, quien destacó que este acuerdo permite a la universidad ofrecer una formación integral, que abarca tanto los conocimientos teóricos como las prácticas en talleres especializados.

"Queremos formar a los jóvenes en sus lugares de origen, para que puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que abandonar su comunidad", expresó y además subrayó la importancia de la presencialidad en la formación técnica, especialmente en una disciplina como la Electromecánica, que requiere una fuerte componente práctica.

En tanto que el presidente de REMSA, Javier Montero, resaltó la disposición de la empresa estatal para colaborar con el proyecto, especialmente en lo que refiere a la logística de transporte de los docentes y estudiantes, aspecto clave para garantizar la implementación modelo presencial.

La secretaria de Minería, Romina Sassarini, destacó que la capacitación técnica es fundamental para el desarrollo minero sustentable en la región. "La educación, es un eje central del Plan de Desarrollo Minero Sustentable 2030, que busca formar a técnicos altamente capacitados para que trabajen en las industrias locales y contribuyan al crecimiento económico de la Puna", dijo.

Educación sin desarraigo

El senador Leopoldo Salva, expresó que este paso representa un cambio significativo en la forma en que la educación técnica se brinda en Salta. "Estamos trabajando para que los jóvenes tengan las mismas oportunidades que los estudiantes de las grandes ciudades, pero sin tener que alejarse de su tierra. La universidad debe estar al servicio de todos los salteños, sin importar su ubicación", afirmó.

La posibilidad de tener una sede presencial en San Antonio de los Cobres permitirá a los estudiantes acceder a una formación técnica de calidad y sin barreras geográficas. Además, se planea que los estudiantes participen en pasantías laborales dentro de las empresas mineras, lo cual abrirá nuevas oportunidades de empleo para los egresados.

El sector privado, a través de Castro Alem de la Cámara de la Minería de Salta, también manifestó su apoyo a este proyecto con logística y pasantías, destacando la necesidad de capacitar a los jóvenes para poder satisfacer las demandas del sector minero, que hoy en Salta está pasando de la construcción a la operación y demanda mano de obra altamente capacitada.