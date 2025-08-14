¡Sumate a la aventura más épica del mundo gamer!

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Si amas los videojuegos, no te podés perder este show infantil en vivo, pensado para toda la familia.

Acompañá a Alex y Steve en una increíble misión minera, donde juntos deberán recolectar minerales, superar desafiantes pruebas y, sobre todo, aprender el verdadero poder de la amistad y el trabajo en equipo.

Pero cuidado… ¡Creeper, Zombie y Esqueleto están al acecho! Solo con ingenio y colaboración lograremos demostrarles que juntos somos más fuertes.

Desafíos, risas y mucha diversión te esperan en esta gran aventura interactiva.

¡No faltes! Te esperamos para vivir una experiencia inolvidable.

Conseguí tus entradas en boleterías de la Usina Cultural de Salta.