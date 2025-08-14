En el mes de los niños, "El hechizo de la lámpara" este sábado

Dos culturas se fusionan para sumergir a los espectadores en un mundo de fantasía, aventuras y humor con lo mejor de cada una. La riqueza musical y la energía vibrante de las danzas de la India, con la magia, el misterio y los ritmos envolventes del mundo árabe.

Esta combinación da vida a un espectáculo lleno de color, fuerza y emoción, transportando al público a un universo donde los sueños y la tradición se entrelazan en un mismo hechizo.

En el Mes del Niño, F. C. y Magic Party producciones invitan al público de todas las edades a soñar, reír y emocionarse con la obra "El hechizo de la lámpara".

La cita es en el Teatro Casa de la Cultura, Caseros 460, el sábado, a las 19. La duración del espectáculo es de 75 minutos. Las entradas están en venta a través de Instagram @magicpartysalta o bien por WhatsApp, escribiendo al 3874060682.

Una invitación a volar con la historia a un reino lejano, donde un joven soñador, una princesa valiente y un genio muy particular se embarcan en una travesía llena de desafíos, magia y sorpresas.

Con un gran elenco, "El hechizo de la lámpara" celebra el poder de los deseos y de la amistad.

Función distendida

Además de la puesta prevista para este sábado a las 19, los productores anuncian otra función que denominaron distendida. La propuesta se desplegará el mismo día, pero desde las 16, también en el Teatro de la Casa de la Cultura.

Para disfrutar en un ambiente amigable, accesible e inclusivo, la puesta está pensada especialmente para niños con TEA, discapacidad intelectual o sensorial y otras discapacidades. Para estos pequeños y pequeñas la entrada es gratuita. La invitación es exclusivamente para niños con CUD vigente más un acompañante.

Quienes quieran participar, podrás retirar las entradas en boletería del teatro, Caseros 460, hasta agotar las localidades.

Una propuesta para soñar, imaginar y reír, en el Mes de las Infancias.