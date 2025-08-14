El clima en Salta: cómo estará el tiempo el Día del Niño y el resto del fin de semana largo

El fin de semana se acerca y para muchos habrá dos días muy esperados: quienes no trabajarán este vineres por ser jornada no laborable (con fines turísticos) y el Día del Niño que se llevará a cabo este fin de semana. ¿Cómo estará la temperatura en esos días y el resto del fin de semana? Esto es lo que dijo el especialista en meteorología Edgardo Escobar a El Tribuno.

Después de un miércoles bastante agradable, con una máxima que rozó los 24º (llegó a los 23,8º), este jueves volvió el frío y la máxima fue de 17,3º a las 14.

Este viernes, la máxima será de 15º y la mínima de 9º. "Hay baja probabilidad de precipitaciones a la madrugada y parte de la mañana, con vientos en el sector noreste".

Alerta amarillo

Respecto a los vientos, hay alerta amarillo desde el viernes al mediodía hasta las 00.00 del sábado en la puna de San Carlos y puna de Cafayate. "Estos sectores pueden verse afectados con vientos de 50 a 70 km/h y hasta 100 km/h en zonas más elevadas. Para el resto de la puna y cordillera puede haber vientos fuertes pero sin alerta por el momento", indicó Escobar.

El sábado "se incrementa la temperatura a 18º de máxima y la mínima será de 5º con cielo parcialmente nublado.

¿El domingo del Día del Niño?

Para este domingo 17, Día del Niño "el tiempo estará inestable por la mañana y con el cielo mayormente nublado con 18º de máxima y una mínima de 8º".

El lunes habrá un ascenso importante en la temperatura con 24º de máxima y 6º de mínima, con el cielo parcialmente nublado.



