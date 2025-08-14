Copa Libertadores: Libertad vs. River EN VIVO, minuto a minuto: el millonario va por un buen resultado en Paraguay

River visita este jueves a Libertad de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en busca de un resultado que le permita volver a la Argentina con cierta tranquilidad.

El encuentro se juega desde las 21:30, se lleva a cabo en el Estadio Tigo La Huerta, con capacidad para 15 mil espectadores, y se puede ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +. El árbitro designado fue el brasilero Wilton Sampaio, quien es asistido desde el VAR por su compatriota Rodolpho Toski.

River llega a esta serie como uno de los candidatos a pelear por el título en esta Copa Libertadores, luego de un movido mercado de pases.