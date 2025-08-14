¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico
Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo
Aguas Blancas
Seguridad en El Potrero
atrofia muscular espinal
asalto en santa lucía
Siniestro vial en Salta
Seguridad en El Potrero

Seguridad al límite en El Potrero: cinco policías para todo un pueblo y ni un móvil disponible

En El Potrero, la seguridad pende de un hilo: el destacamento policial funciona con apenas cinco efectivos, sin patrulleros y en un edificio improvisado. Los agentes deben caminar kilómetros o viajar “a dedo” para cumplir con sus intervenciones.
Jueves, 14 de agosto de 2025 08:21
La "Comisaría" en El Potrero. Los demorados permanecen en la misma sala donde trabajan los agentes
La situación del Destacamento Policial de El Potrero es crítica. Con una dotación mínima de cinco efectivos para cubrir una jurisdicción extensa, los turnos se reducen a un solo agente por guardia, dejando a la comunidad prácticamente sin protección real ante emergencias.

A esto se suma que el edificio original está en ruinas: gran parte fue demolida y no existe un plan oficial de reconstrucción. La única oficina operativa -donde se concentra la guardia, la atención al público y las tareas administrativas- se levantó gracias a fondos municipales, y no del Ministerio de Seguridad provincial.

El panorama es aún más grave por la ausencia total de patrulleros. Vecinos y efectivos aseguran que, ante un operativo, los policías deben movilizarse a pie, usar sus vehículos particulares o incluso viajar a dedo a localidades ubicadas a más de 26 kilómetros. “Es increíble, hay casos donde un policía va solo a detener a una persona y vuelve caminando con el detenido esposado por la calle. ¿Por qué no les dan un patrullero?”, cuestionó un habitante.

En casos de violencia familiar o conflictos vecinales, la única alternativa es pedir refuerzo a Rosario de la Frontera, pero la respuesta no siempre es inmediata. Mientras tanto, los demorados permanecen en la misma sala donde trabajan los agentes y se atiende al público, generando un riesgo latente.

La comunidad denuncia un abandono. Las reiteradas notas solicitando más personal, móviles y recursos recibieron como respuesta -según fuentes internas- solo más trabajo y directivas imposibles de cumplir.

Vecinos y referentes locales exigen reconstruir el edificio, sumar efectivos, dotar de patrulleros y garantizar los recursos mínimos para que la policía pueda dar una respuesta rápida ante las emergencias. Mientras eso no ocurra, El Potrero seguirá siendo un punto ciego en el mapa de la seguridad. 

Fuente Actualidad Rosarina

