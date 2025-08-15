¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Elecciones: Cerraron las campañas y rige la veda en Bolivia

Comenzó un periodo de "reflexión electoral", en la antesala de los comicios.
Viernes, 15 de agosto de 2025 01:40
Luis Arce.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los bolivianos iniciaron ayer el período de "silencio electoral" previo a las elecciones generales convocadas para el domingo en las que se elegirá al sucesor del presidente Luis Arce, tras el cierre de las campañas de los partidos habilitados.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó en un comunicado que desde ayer, cuando comienza el periodo de reflexión, están prohibidas las actividades proselitistas y agregó que desde hoy rige una ley seca que se extenderá hasta el mediodía del próximo lunes.

El miércoles en la noche, los líderes de las principales organizaciones que participan en las elecciones culminaron sus campañas.

Además del silencio electoral y la ley seca, el TSE mencionó que también está prohibido portar armas de fuego, armas blancas "o cualquier objeto que represente un peligro para la seguridad ciudadana", restricción que no incluye a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía.

Durante el domingo tampoco estarán permitidos los actos públicos, reuniones, ni los espectáculos y también regirá la restricción de circulación de vehículos particulares o de transporte público, salvo los que cuenten con autorización del órgano electoral.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD