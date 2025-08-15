Güemes: Los bomberos se capacitaron en corte de autos en rescates

Cuarteles de bomberos de seis localidades salteñas tuvieron dos jornadas de capacitación en Rescate Vehicular Liviano, en la ciudad de Güemes, durante las cuales se pudieron actualizar en las nuevas técnicas de corte del chasis de un automóvil, haciendo uso de herramientas modernas para optimizar el tiempo invertido en lograr el rescate. Para la capacitación, el personal de bomberos pudo hacer uso de automóviles inservibles, aquellos que fueron retirados de la vía pública por su estado de abandono. Transcurrido más de un año de permanencia en el canchón sin que nadie se haya acercado para reclamarlos, el municipio queda habilitado para hacer uso de los mismos de la manera más conveniente.

La capacitación estuvo a cargo del Instructor Marcelo Beas, perteneciente a la Academia Provincial de Bombero Voluntarios: "Los participantes de estas capacitaciones realizaron prácticas en el uso de herramientas neumáticas de corte, que les va a permitir rescatar a una persona atrapada en el interior de un vehículo en el menor tiempo posible y en la forma más segura" explicó.

Unos 30 bomberos pertenecientes a los cuarteles de Metán, Apolinario Saravia, Rosario de la Frontera, Río Piedras y Güemes realizaron cortes sobre el chasis de un automóvil, separando las puertas, el techo, y el frente haciendo uso de herramientas como Tijeras, Expansores y Cizallas de tipo neumáticas. "Tenemos personal que por primera vez se familiariza con este tipo de elementos de cortes, otros que ya cuentan con alguna experiencia, pero lo importante de esta capacitación es que todos están actualizando sus conocimientos y técnicas que van a ser utilizadas para minimizar el tiempo de rescate" manifestó Beas.

El cuartel de General Güemes cuenta con la mayoría de las herramientas de tipo neumáticas, algo de lo que varios otros cuarteles carecen, pero que se espera en un corto plazo, todos puedan adquirirlas. La importancia de tener un claro conocimiento de como desarmar un automóvil, cuando la situación lo amerite, se base en el nuevo paradigma, donde no se trata de extraer el cuerpo de la persona del interior de un automóvil, sino de extraer el automóvil del cuerpo de la persona, es decir, trabajar quitando los hierros y no tirando del cuerpo, para lo cual es sumamente necesario contar con este tipo de herramientas, y saber exactamente dónde y cómo realizar los cortes, para mantener a la víctima segura.

"Tenemos lo que nosotros denominamos La Hora Dorada, que representa el tiempo durante el cual, el cuerpo de la persona podrá sobrevivir a las lesiones, superado ese tiempo, las posibilidades de supervivencia sin el urgente traslado a un hospital, se torna crítico, el cuerpo debe ser extraído del vehículo antes que se cumpla ese tiempo" explicó el comandante Manuel Calú del Cuerpo de Bomberos Manuel Belgrano de la ciudad de Güemes.

Hubo una jornada de teoría, donde se habló de las técnicas a utilizar, la función que debe cumplir cada personal actuante, la correcta atención de la víctima, técnicas de socorrismo y maniobras de primeros auxilios avanzadas.