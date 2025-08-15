Violento robo: Hieren a comerciante y escapan con parte de la recaudación

En el barrio Santa Lucía, en la ciudad de Salta, tuvo lugar un violento hecho delictivo, ocurrió en la noche del miércoles cuando dos delincuentes encapuchados irrumpieron en un comercio de la zona armados con un revólver y un cuchillo. El hecho, cerca de las 21 en la intersección de las calles Santa Bárbara y Santa Catalina, dejó como saldo un comerciante herido y momentos de extrema tensión que fueron registrados por las cámaras de seguridad del local.

De acuerdo a la información oficial, los asaltantes ingresaron al negocio con violencia, cerraron la puerta y comenzaron a amenazar a los presentes para apoderarse de la recaudación. En el interior se encontraban la propietaria del comercio, de 25 años, su pareja, una mujer mayor y una pequeña de cinco años, al parecer nieta del comerciante herido. La escena fue caótica: en medio de los gritos y el forcejeo, uno de los delincuentes empujó a la menor para sacarla del lugar, mientras que la madre y la abuela intentaban protegerla.

En diálogo con El Tribuno, el comisario Luis Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta, detalló: "El hecho se suscitó minutos antes de las 21 de ayer -miércoles-, hay un llamado al 911 alertando sobre un robo en un comercio del barrio Santa Lucía. Cuando arriba personal policial encuentra a una persona lesionada con arma blanca, en una de sus extremidades, una lesión superficial pero que igual decidieron sea trasladado al centro de salud de Santa Lucía donde se le dio el alta".

La víctima, un hombre de 54 años y suegro de la propietaria, intentó impedir el robo enfrentándose a los ladrones. "En ese forcejeo no logran robar la totalidad de la recaudación pero sí se llevan una parte en efectivo y se fugan", explicó Aguilera. Durante el violento episodio, el comerciante recibió una herida cortante en la pierna y uno de los disparos realizados por los delincuentes rozó su brazo. Los balazos, según testigos, fueron dirigidos también hacia vecinos que salieron en defensa de la familia.

En las imágenes de las cámaras de seguridad puede verse a la niña en la escena, pero el comisario aclaró: "Algunos medios dijeron que esa niña fue tomada de rehén pero no fue así. La niña apenas vio la escena se va del lugar; es más, uno de los ladrones cuando aparece la menor la corre".

Aguilera también destacó la gravedad de este tipo de hechos: "No son hechos comunes; los robos y hurtos que se producen en la ciudad no son de este tipo: entrando con armas de fuego y armas blancas, y encapuchados, no es un robo común. No suelen ser reiterados".

Los investigadores de la Comisaría 7ª de Santa Lucía, junto con la Fiscalía Penal, trabajan intensamente para dar con los autores. Se realiza un relevamiento de las cámaras del 911 y de sistemas de seguridad privados, además de la grabación del propio local, que registró todo lo ocurrido.

El barrio permanece conmocionado por el violento asalto, que dejó como saldo no solo un comerciante herido, sino también a toda una familia marcada por una experiencia traumática. La Policía solicitó la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos para localizar a los delincuentes, quienes se dieron a la fuga tras el hecho y continúan prófugos.