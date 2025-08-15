¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Inseguridad en Buenos Aires
Acuerdo prenupcial
Femicidio en Córdoba
Comunidades indígenas
Captador de talentos
Javier Milei
explosión en nueva york
Nacionales

Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en la previa al cierre de listas

El Presidente convocó a su equipo a pesar del feriado en Casa Rosada. 
Viernes, 15 de agosto de 2025 13:28
El presidente Javier Milei encabeza esta mañana una nueva reunión de equipo en la previa a la fecha límite para presentar las listas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Poco antes de las 9.30, el mandatario llegó a Casa Rosada con la intención de nuclear a sus principales colaboradores en una semana marcada por debates electorales, el movimiento del dólar y el impacto por la muerte de 96 personas tratadas por el lote contaminado del fentanilo. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el segundo en llegar y escolta al libertario en el intercambio que se lleva adelante por estás horas en el Salón Eva Perón. 

Además se encuentran presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Completan la nómina, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. 

