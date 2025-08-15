Explosión y densa nube de humo alarmaron al Upper East Side de Nueva York

Más de un centenar de bomberos y equipos de emergencia trabajaron este viernes para sofocar un incendio de gran magnitud en un edificio residencial de siete pisos del Upper East Side, en Manhattan. El siniestro, que se originó en la azotea, generó una espesa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad y obligó a acordonar varias cuadras.

Según informó CBS News, el fuego comenzó poco después de las 10 de la mañana en la calle 95, entre las avenidas Primera y Segunda, una zona densamente poblada. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) activó un operativo de alarma tres, que implica el despliegue de recursos adicionales por la magnitud del evento. En pocos minutos, los equipos llegaron al lugar, restringieron el acceso y comenzaron a combatir las llamas desde el techo.

Las imágenes aéreas mostraron a los bomberos trabajando sobre la estructura afectada para evitar que el fuego se propagara a otros sectores. Por precaución, se prohibió el ingreso al edificio y se interrumpió la circulación vehicular en varias cuadras cercanas.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron heridos ni evacuaciones masivas. Sin embargo, varios vecinos permanecieron en la calle atentos a la evolución del operativo. El edificio, de uso residencial, no fue identificado públicamente, y se desconoce el número de departamentos afectados.

Tras controlar las llamas, el FDNY y el servicio de emergencias médicas continuaron revisando cada unidad para descartar focos activos y evaluar daños. La investigación sobre el origen del incendio recién comienza e incluirá la inspección de las instalaciones eléctricas y de gas.

El incidente se suma a otras emergencias ocurridas en Nueva York en los últimos días. Las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse alejados de la zona y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales.