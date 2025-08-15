VIDEO. Un jugador de la Scaloneta se separó de su pareja y hasta la habría bloqueado

Nicolás González, futbolista de la selección Argentina, se habría separado de su pareja Paloma Silberberg tras varios años en pareja. La separación habría sido tan abrupta que los involucrados se habrían bloqueado en sus redes sociales.

Fede Flowers, periodista de espectáculos, compartió los detalles de la separación: “Ella ya borró las fotos compartidas con él. Han estado en EuroDisney el 5 de julio, no hace mucho. La separación es reciente”.

A su vez, explicó que la pareja “convivía en Europa" pero que ahora están “separadísimos” y que "no se pueden ni ver”.

Sobre los posibles motivos detrás de la separación, mencionó el polémico video donde se lo ve al futbolista muy cercano a Sabrina Rojas, hablando en un boliche: "En el medio, hace un mes hubo una imagen en la que se lo veía a Nico con Sabrina Rojas. Ella se hizo la irónica, pero se ve que sí le pasaba algo. Ese video habría sido el detonante para que se termine la relación”.