Espectáculos

VIDEOS. Día del Niño: escuchá las canciones de dibujos animados de los 80 y 90 que todavía emocionan

Desde Dragon Ball hasta Sailor Moon con los videos originales para que vuelvas a cantarlas y revivas la magia de las tardes frente al televisor.
Viernes, 15 de agosto de 2025 18:37
Quienes crecieron en los años 80 y 90 saben que pocas cosas se comparaban con llegar del colegio, encender la TV y sumergirse en aventuras animadas. Pero más allá de los héroes y villanos, había un detalle que quedaba grabado para siempre: sus canciones de apertura. Melodías pegadizas que, incluso hoy, hacen que miles de personas puedan cantarlas de memoria.

En esta selección repasamos las 10 canciones de dibujos animados más queridas de aquella época, con sus enlaces a YouTube para que no solo las recuerdes… sino que las vuelvas a vivir.

Top 10 canciones de dibujos animados de los 80/90

1. Caballeros del Zodiaco – “Pegasus Fantasy”


2. Dragon Ball – “Makafushigi Adventure!” (versión latino)

 

3. He-Man y los Amos del Universo


4. Thundercats


5. Sailor Moon – “Luz de Luna”


6. Los Pitufos


7. Transformers


8. Las Tortugas Ninja


9. Candy Candy


10. Inspector Gadget


Bonus Track para fanáticos del animé y la animación clásica

  • Robotech 

  • Halcones Galácticos (Silverhawks) 

  • Mazinger Z 

  • Centuriones 

  • José Miel 

 

