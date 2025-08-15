¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

Top 10 de juegos de la infancia de los 80 y 90 que hasta hoy marcan generaciones

Antes de las pantallas, los chicos se divertían en la calle, el patio o la vereda. Repasamos 10 juegos icónicos para activar la melancolía.
Viernes, 15 de agosto de 2025 19:15
​​​​​​En los años 80 y 90, la diversión estaba a la vuelta de la esquina. Sin consolas portátiles ni redes sociales, las tardes se llenaban de risas, carreras y competencias improvisadas.

Estos juegos tradicionales no solo entretenían, también fortalecían la creatividad, el trabajo en equipo y la amistad.

Hoy los recordamos con este Top 10, que seguro te hará viajar directo a tu niñez.

La escondida

Uno de los favoritos de todas las épocas. La tensión de encontrar el mejor lugar para esconderse y correr para salvarse.

La bolilla

Un juego de puntería y estrategia que se llevaba los días de recreo en la escuela.

La rayuela 

Con solo tener una tiza y algo de equilibrio te garantizabas una tarde de pira diversión en el barrio.

La soga 

Solo apto para los más hábiles y rápidos.

El elástico

Cada nivel se iba complicando más y más para finalmente dejar a un vencedor. 

La mancha 

Un juego de pura velocidad que te dejaba sin aliento al volver a casa.

Gallito ciego

Con los ojos tapados, el reto era atrapar a otro jugador solo usando el sentido del oído.

El quemado 

Pelota en mano y reflejos bien encendidos. El objetivo: eliminar a todos golpeándolos solo con la pelota.

La payana

Se juega con cinco piedras pequeñas o elementos similares, donde se deben recoger del suelo mientras se lanza una de ellas al aire y se vuelve a atrapar sin que caiga.

Pisa Pisuela

Con distintas adaptaciones en su formato y en su letra, este juego consistía principalmente en que uno de los niños tocara suavemente los pies de los demás. A medida que cada jugador era elegido, debía ocultar sus pies para evitar ser tocado nuevamente, hasta que finalmente quedaba descalificado.

Bonus Track

  • Stop
  • Juego de manos: "Choco Lala" o "Maripo po" o "Zu zu zu de la juventud"
  • María la paz

