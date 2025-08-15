¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta
Aasesino serial en Jujuy
Día del Niño
El clima en Salta
Juegos de niños
Festejos de la Virgen de Urkupiña
Estrenos de Netflix
Liga Profesional Argentina
Hipólito Yrigoyen
Primera Nacional
Deportes

En pocos minutos, Tigre le dio vuelta el partido a Racing y lo dejó con las manos vacías en El Cilindro

El local ganaba con el tanto de Adrián Balboa a los 43 minutos del primer tiempo, pero sobre el final del partido igualó el exIndependiente Braian Martínez y enseguida marcó Ignacio Russo. 
Viernes, 15 de agosto de 2025 21:25
Racing le ganaba al partido a Tigre en el Cilindro de Avellaneda, pero en menos de siete minutos el conjunto de Victoria se lo dio vuelta y venció 2 a 1 por un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. 

El local ganaba con el tanto de Adrián Balboa a los 43 minutos del primer tiempo, pero sobre el final del partido igualó el exIndependiente Braian Martínez y enseguida marcó Ignacio Russo. 

El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llegaba a este duelo después de un empate 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera. El único tanto convertido en aquella tarde llegó de la mano del extremo derecho Santiago Germán Solari. 

 

Por otro lado, el elenco liderado por el entrenador Diego Dabove viene de una dura derrota ante Huracán, en condición de local. 

 

 

