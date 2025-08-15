¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad
Día no laborable
Inseguridad en Salta
Auto secuestrado
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad
Día no laborable
Inseguridad en Salta
Auto secuestrado

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Día no laborable

Hoy 15 de agosto es día no laborable: Lo que tenés que saber si igual trabajás

Este viernes no es feriado, sino día no laborable con fines turísticos.  La diferencia es clave: no todos tendrán descanso y el pago no se calcula como un feriado común.
Viernes, 15 de agosto de 2025 06:56
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En la antesala del fin de semana largo, muchos argentinos ya se preguntan si podrán disfrutar de tres días de descanso o si deberán cumplir con su jornada habitual. Este año, el feriado del 17 de agosto -Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín- cae domingo y no se traslada, por lo que el Gobierno estableció este viernes 15 como día no laborable para fomentar el turismo.

¿Qué implica un día no laborable?

A diferencia de un feriado nacional, el día no laborable es optativo según el sector y decisión del empleador. Bancos, seguros y actividades afines no trabajan. Lo mismo ocurre con empleados estatales y docentes, que tendrán libre y sin clases.

Para quienes sí deban cumplir tareas este viernes, el pago es el de una jornada normal. En caso de no trabajar, igual se cobra el día, pero no corresponde pago doble como ocurre en feriados obligatorios.

Un descanso para algunos, jornada común para otros

Mientras ciertos sectores ya están disfrutando de un fin de semana largo de tres días, otros deberán cumplir con su horario habitual, especialmente en rubros privados donde el empleador opte por no adherir.

El próximo día no laborable será el 21 de noviembre, también con fines turísticos, antes de la recta final de feriados del año que incluye el 24 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD