Lo buscaban por hurto y terminó preso por droga: allanamientos en dos barrios de Salta

Un operativo policial que se desplegó en distintos puntos de la Capital salteña terminó con la detención de un joven de 21 años, acusado de robar pertenencias desde un vehículo estacionado en la vía pública. El hecho que originó la investigación ocurrió en Villa Constitución, cuando una mujer denunció que desconocidos habían violentado su auto para sustraer diversos objetos.

Con la denuncia en mano, el Grupo Investigativo del Sector 3A, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, inició un trabajo de campo para dar con el autor. Las pruebas obtenidas permitieron que la Justicia librara cuatro órdenes de allanamiento en los barrios Las Colinas y Autódromo, zonas señaladas como posibles refugios del sospechoso.

Durante los procedimientos, los investigadores hallaron elementos de interés para la causa y, de manera inesperada, más de 100 dosis de marihuana, lo que activó la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación para determinar si el detenido tendría vínculos con el microtráfico de estupefacientes.

El sospechoso y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 4 y del Juzgado de Garantías 2. No se descarta que el joven esté relacionado con otros robos bajo la misma modalidad en distintos barrios de la ciudad, por lo que la Policía no descarta más detenciones en las próximas horas.