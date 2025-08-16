IPS: Gauffin es querellante

El diputado provincial José Miguel Gauffin había presentado una querella penal contra las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El Juzgado de Garantías N° 1 aceptó la querella presentada por el legislador, quien a partir de ahora se encargará de impulsar la investigación de las presuntas irregularidades en la facturación de la obra social provincial y tratamiento de sus pacientes.

El objetivo de la presentación fue investigar la posible comisión de delitos tales como incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y otros ilícitos que pudieran surgir.

Al respecto, el legislador aseguró que el "IPS llegó a un punto crítico con un déficit estimado en 25.000 millones de pesos, y atraviesa una profunda crisis de funcionamiento que afecta de forma directa y concreta a los más de 300.000 afiliados".

"La situación del IPS requiere una investigación penal profunda y autónoma para determinar las responsabilidades y sancionar a los culpables", sentenció.