Maíz de Aguaray con 44 kg de cocaína

La perra antinarcóticos "Jasy" se transformó en pesadilla para un camionero salteño, al delatar que transportaba 43 ladrillos de cocaína, "valuados" en 890.667.750 pesos y camuflados en una carga de maíz con destino Santa Fe.

El procedimiento fue realizado por la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59 "Santiago del Estero" de Gendarmería Nacional. Fue sobre la ruta nacional 16, km 471, Copo, a 23 kilómetros de Monte Quemado.

Trascendió que en pleno control federal de vehículos, arribó un camión, transporte de cargas generales procedente de Aguaray, Salta, con destino Santa Fe. De inmediato, los efectivos iniciaron el control respaldados por la can detectora "Jasy". El animal trepó hasta la carga de granos de maíz en el acoplado y comenzó a ladrar insistentemente: casi siempre ello sería indicador de estupefacientes.

Con luz verde del titular del Juzgado Federal 2, a cargo de Sebastián Argibay, los gendarmes requisaron todo y descubrieron, ocultas, en los granos dos cajas de cartón que contenían en su interior 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo similares a las utilizadas para el transporte de dicha sustancia. Además eso no fue todo; también le incautaron al camionero una carabina calibre 22 con 30 municiones del mismo calibre.

El magistrado ordenó la detención del conductor en calidad incomunicado, incautación del rodado y acoplado, como también del armamento y municiones descriptas. Argibay prepara la indagatoria para el lunes.