16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Virgen Urkupìña
caso de Graciela Mabel Burgos
Cartel
querella penal contra el IPS
Elecciones legislativas 2025
homenaje al general José de San Martín
Policiales

Prisión preventiva por un robo agravado

El hecho ocurrió en el la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Sabado, 16 de agosto de 2025 01:08
Acusado de robo agravado seguirá detenido.
La jueza de Orán, María Laura Toledo Zamora, dictó prisión preventiva para un hombre de 34 años que había sido detenido y acusado por el delito de robo calificado por el uso de arma, según informaron desde el Poder Judicial de Salta.

Durante la audiencia flexible y multipropósito la jueza tuvo en cuenta que la causa aún se encuentra en proceso de investigación y consideró adecuada la medida dictada. Dispuso que el acusado sea alojado en la Alcaidía de Orán.

El damnificado denunció que la tarde del 27 de junio pasado estaba en la galería de su domicilio en el asentamiento Nueva Esperanza de Colonia Santa Rosa, haciendo billeteras de cuero, cuando el acusado, a quien conoce, ingresó al lugar, le preguntó sobre sus trabajos y el precio.

Lo notó interesado, pero luego sacó un cuchillo para amenazarlo y se llevó cinto de gaucho labrado a mano, con cadenas incrustadas y un dibujo de caballo en el centro. El artesano agrego que era una confección muy fina y de gran valor.

 

