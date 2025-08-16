¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Virgen Urkupìña
caso de Graciela Mabel Burgos
Cartel
querella penal contra el IPS
Elecciones legislativas 2025
homenaje al general José de San Martín
+5493874749361
Nacionales

ARCA habilita el ingreso de línea blanca como equipaje: cómo funciona y qué impuestos se pagan

Este fin de semana largo debutará el nuevo régimen que permite a los argentinos traer electrodomésticos de “línea blanca” desde otros países, pagando impuestos y cumpliendo un trámite online ante la Aduana.  
Sabado, 16 de agosto de 2025 00:49
El gobierno nacional, a través de la Dirección General de Aduanas (ARCA), habilitó la posibilidad de ingresar al país heladeras, cocinas, lavarropas o aires acondicionados como equipaje acompañado, siempre y cuando se destinen a uso personal y no comercial.

Qué se puede traer 

El nuevo régimen autoriza a los viajeros argentinos mayores de 16 años a ingresar hasta una unidad por categoría de electrodoméstico al año (por ejemplo, una heladera, un lavarropas, una cocina, etc.).

Trámite obligatorio

Para poder ingresar los productos, es necesario:

  1. Completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de AFIP (ARCA).

  2. Declarar el electrodoméstico como uso personal en la declaración jurada.

  3. Abonar los impuestos correspondientes que genera el sistema.

  4. Presentar en la Aduana el comprobante de pago, en versión impresa o digital.

Cuáles son los impuestos que se pagan

La importación de electrodomésticos tributa bajo el régimen general y no dentro de la franquicia habitual. Los viajeros deberán pagar:

  • 14% de arancel

  • 21% de IVA

  • 11% de Ganancias

  • 2,5% de Ingresos Brutos

Cómo funciona la franquicia

Las franquicias tradicionales se mantienen en:

  • US$ 300 por persona en viajes terrestres o fluviales

  • US$ 500 por persona en viajes aéreos

Sin embargo, los electrodomésticos de línea blanca no se incluyen en esta franquicia y tributan según el régimen general.

Ejemplo práctico

Una heladera que en Chile cuesta alrededor de $900.000 pesos argentinos (equivalente a $650 mil chilenos) se vende en el país a $2,5 millones. Tras el pago de impuestos, su valor final rondaría $1,4 millones, sin incluir los costos de traslado.

 

