Tres salteños resultaron heridos tras el vuelco de una camioneta en la ruta 34 en Santiago del Estero 

Un grave siniestro vial ente de tránsito se registró en la mañana de este sábado en Santiago del Estero, donde tres personas oriundas de Orán, Salta, resultaron heridas tras el vuelco de una camioneta Renault Sandero Stepway en el kilómetro 740 de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Las Victorias, en el departamento Banda.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 10.45 cuando, por causas que aún se investigan, el conductor del vehículo perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

En el rodado viajaban tres ocupantes:

Renzo Sebastián Sánchez , de 41 años, domiciliado en Orán, quien quedó atrapado dentro de la camioneta.

Nelva Mónica Vallejos , quien fue hallada tendida en el suelo, consciente pero con fuertes dolencias.

Y un niño de 4 años, que sufrió una lesión visible en el cuero cabelludo que permanecía consciente al momento de la asistencia.

Operativo en la zona del siniestro

Al lugar acudieron efectivos de la Subcría. Invernada Norte (U-1142), quienes solicitaron de inmediato la presencia de dos ambulancias y personal de Criminalística. Los heridos fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica.

El fiscal de turno fue notificado del hecho y se ordenaron las pericias correspondientes para establecer las causas del vuelco.