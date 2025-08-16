Los Pumas EN VIVO: debut en el Rugby Championship frente a los All Blacks, mirá el minuto a minuto

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Selección argentina de rugby hace su presentación en el Rugby Championship frente a su par de Nueva Zelanda, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Los Pumas buscan comenzar el certamen con el pie derecho frente a una formación durísima como la de los All Blacks.

A continuación, el minuto a minuto:

18.43 | Penal para Los Pumas. Argentina 10 - Nueva Zelanda 17

Tomás Albornoz envía la ovalada entre los palos en casi media hora de juego y Argentina descuenta.

18.38 | Try y conversión de los All Blacks. Argentina 7 - Nueva Zelanda 17

Ratima apoya en el in goal y Beauden Barret estira la ventaja para la visita, en 25 minutos del primer tiempo.

18.29 | Amarilla para Myco Vivas

El argentino se va expulsado del campo por 10 minutos.

18.28 | Try y conversión de Los Pumas. Argentina 7 - Nueva Zelanda 10

Rodrigo Isgró apoyó el try ante Nueva Zelanda, y Tomás Albornoz se encargó de convertir entre los palos en 16 minutos del primer tiempo.

18.21 | Try de los All Blacks. Argentina 0 - Nueva Zelanda 10

Sevu Reece se escapó sobre la línea y marcó el primer try del partido.

18:17 | Nueva Zelanda pega primero. Argentina 0 - Nueva Zelanda 3

Los All Blacks se ponen en ventaja a los cuatro minutos, a través de un penal de Beauden Barrett.

18:13 | ¡Empezó el partido!

Los Pumas ya juegan contra los All Blacks en el Rugby Championship.

17:27 | Se viene el debut de Los Pumas

En poco más de media hora, Los Pumas se enfrentarán con los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship.

17.15 | Estadio lleno en Córdoba para ver a Los Pumas

Foto: @turismocba

17.00 | Repasamos la formación de Los Pumas