¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Crisis Económica
feria potencia
Milagro 2025
Siniestro vial
San Roque
Salta
Santiago del Estero
Salta
Rugby Championship
Crisis Económica
feria potencia
Milagro 2025
Siniestro vial
San Roque
Salta
Santiago del Estero
Salta
Rugby Championship

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Los Pumas EN VIVO: debut en el Rugby Championship frente a los All Blacks, mirá el minuto a minuto

Los dirigidos por Felipe Contepomi van en busca de un triunfo histórico ante una de las grandes potencias del rugby.
Sabado, 16 de agosto de 2025 18:17
Foto: @ScrumESPN
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Selección argentina de rugby hace su presentación en el Rugby Championship frente a su par de Nueva Zelanda, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Los Pumas buscan comenzar el certamen con el pie derecho frente a una formación durísima como la de los All Blacks.

A continuación, el minuto a minuto:

18.43 | Penal para Los Pumas. Argentina 10 - Nueva Zelanda 17

Tomás Albornoz envía la ovalada entre los palos en casi media hora de juego y Argentina descuenta.

18.38 | Try y conversión de los All Blacks. Argentina 7 - Nueva Zelanda 17

Ratima apoya en el in goal y Beauden Barret estira la ventaja para la visita, en 25 minutos del primer tiempo.

18.29 | Amarilla para Myco Vivas

El argentino se va expulsado del campo por 10 minutos.

18.28 | Try y conversión de Los Pumas. Argentina 7 - Nueva Zelanda 10

Rodrigo Isgró apoyó el try ante Nueva Zelanda, y Tomás Albornoz se encargó de convertir entre los palos en 16 minutos del primer tiempo.

18.21 | Try de los All Blacks. Argentina 0 - Nueva Zelanda 10

Sevu Reece se escapó sobre la línea y marcó el primer try del partido.

18:17 | Nueva Zelanda pega primero. Argentina 0 - Nueva Zelanda 3

Los All Blacks se ponen en ventaja a los cuatro minutos, a través de un penal de Beauden Barrett.

18:13 | ¡Empezó el partido!

Los Pumas ya juegan contra los All Blacks en el Rugby Championship.

17:27 | Se viene el debut de Los Pumas

En poco más de media hora, Los Pumas se enfrentarán con los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship.

17.15 | Estadio lleno en Córdoba para ver a Los Pumas

Foto: @turismocba

17.00 | Repasamos la formación de Los Pumas

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD