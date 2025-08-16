Murió Alberto Martín a los 81 años

Este sábado se confirmó la muerte de Alberto Martín, actor de extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, a los 81 años. Según trascendió, se encontraba internado al momento de su fallecimiento.

La noticia fue compartida por el productor Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial del Multiteatro, donde lo despidió con un mensaje cargado de emoción: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia.”

Nacido como Luis Alberto Di Feo el 8 de mayo de 1944 en San Martín, Buenos Aires, Martín demostró desde muy joven su inclinación por el arte. A los seis años debutó en el cine con la película La muerte está mintiendo (1950), iniciando una carrera que se prolongaría por más de siete décadas.

Durante los años '60, '70 y '80 se convirtió en un rostro familiar de la televisión argentina, participando en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979-1980), donde consolidó su popularidad.

En paralelo, desarrolló una carrera prolífica en el cine con títulos como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977) y ¡Qué linda es mi familia! (1980), que lo posicionaron como una figura versátil en la pantalla grande.

El teatro fue otro de los espacios donde Martín brilló, destacándose en obras como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York. Su capacidad para transitar con naturalidad entre el drama y la comedia lo convirtió en un intérprete muy valorado por el público y la crítica.

Con su partida, el espectáculo argentino pierde a uno de sus referentes más queridos. Su talento, carisma y legado artístico dejan una marca imborrable en la cultura nacional.