Un nuevo Nacional pone a prueba a la legión salteña de menores de tenis

Nueve tenistas salteños iniciarán mañana su participación en el Nacional de Menores de Córdoba, la cuarta cita de la temporada para jugadores de las categorías Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18. La competencia forma parte del calendario de la Asociación Argentina de Tenis, se juega en singles y dobles, en damas y caballeros y reparte puntos para el ranking.

Después de los nacionales celebrados en Mendoza, Buenos Aires y Rosario esta vez le toca a Córdoba ser sede de la competencia que reúne a más de 400 jugadores de las mencionadas categorías, todos ellos los mejores en sus respectivos rankings. Entre ellos estarán los tenistas que representan a la Asociación Salteña de Tenis y a sus respectivos clubes.

En varones competirán Juan Martínez Espeche (13º del ranking AAT en Sub-12), Agustín Chalabe (18º en Sub-14), Santiago Martínez Espeche (30º en Sub-16) y Gastón Valdecantos (84º en Sub-16), que vuelve a jugar a nivel nacional tras una prologanda ausencia. En el cuadro femenino estarán: Inés Mardones Racioppi (9ª en Sub-12), Sofía Zunino (30ª en Sub-14), Serena Minetti (14º en Sub-14), Florencia Mardones Racioppi (8ª en Sub-16), y Mercedes Zunino (15ª en Sub-16).

Las sedes del cuarto Nacional serán Córdoba Athletic Club para Sub-14 y Sub-18 de damas y caballeros, mientras que los cuadros de Sub-12 y Sub-16 se disputarán en el Córdoba Lawn Tennis.

De acuerdo al orden de juego este domingo competirán todos los representantes salteños. En Sub-16, Florencia Mardones, cuarta favorita, se enfrentará a Lucila Stoppani en Sub-16 y la metanense Mercedes Zunino tendrá un duro debut ya que jugará contra Ambar Corbalán Miranda, la quinta favorita. En el cuadro masculino de la misma categoría, Santiago Martínez se medirá contra Agustín Tettamanzi y Gastón Valdecantos frente a Conrado Caviglia. En Sub-12, Juan Martínez buscará superar en la primera ronda a Pablo Vergara, mientras que Inés Mardones se topará con la número 1, Matilda Werle.

En tanto, en Córdoba Athletic, Agustín Chalabe irá contra Lisandro Gama Castro en Sub-14. En la misma categoría, pero del cuadro femenino, la metanense Sofía Zunino se medirá frente a Sofía Cuoco, tercera favorita, y Serena Minetti debutará contra Olivia Galarza de Vito.