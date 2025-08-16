Mhoni Vidente lanzó una predicción estremecedora para la segunda mitad de agosto

La astróloga y vidente cubana Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas con una de sus predicciones más impactantes. Según reveló en un video difundido en redes sociales, después del 11 de agosto podría ocurrir un evento climático y geológico extremo en el océano Atlántico, cerca o en medio del Caribe.

Una visión inesperada para agosto

“La segunda parte de agosto estará marcada por un suceso sin precedentes. Las grietas en el fondo del mar se empiezan a abrir. Los animales que viven en el fondo saldrán a la superficie huyendo de esas altas temperaturas, de esos movimientos sísmicos”, advirtió la pitonisa, generando preocupación entre sus seguidores.

Mhoni fue aún más precisa al afirmar que se visualiza uno de los sismos más potentes jamás registrados en la región, con magnitudes que oscilarían entre 8.9 y 9.2 grados, con epicentro cercano a Cuba, las Islas Caimán o Jamaica, y efectos que alcanzarían también a Guatemala y México.

Riesgo de tsunami en el Caribe y Centroamérica

De acuerdo con su predicción, el temblor tendría la fuerza suficiente para generar olas de hasta cuatro metros de altura, provocando un tsunami que impactaría las costas de Cuba, Centroamérica, México y parte de Estados Unidos.

“Será fuertísimo en todos los sentidos”, aseguró la astróloga, al tiempo que vinculó este fenómeno con una alineación planetaria y con cambios internos en la Tierra, relacionados al calentamiento del fondo marino y a una creciente actividad volcánica submarina.

“Ya está pasando algo en el fondo del mar”

La vidente concluyó que estos movimientos no siempre se manifiestan de manera visible en la superficie, pero advirtió que los océanos ya muestran señales inusuales. “Está pasando algo en el fondo del mar. Los océanos se están moviendo de forma extraña”, sostuvo, dejando abierta la incógnita sobre si su predicción se confirmará en las próximas semanas.